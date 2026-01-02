Dopo il titolo mondiale arriva quello olimpico? KEY

Gli Stati Uniti – inseriti nel Gruppo C con Germania, Lettonia e Danimarca – hanno svelato il proprio roster per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nel quale spiccano le assenze di Robertson, Caufield e Fox.

Il trio in porta è composto da Hellebuyck, Oettinger e Swayman, in difesa gli otto convocati invece sono Faber, Hanifin, Hughes, Jones, McAvoy, Sanderson, Slavin e Werenski.

Il pacchetto offensivo è formato da Boldy, Connor, Eichel, Guentzel, Hughes, Keller, Larkin, Matthews, J.T. Miller, Nelson, Thompson, Trocheck e i fratelli Tkachuk.