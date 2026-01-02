  1. Clienti privati
Olimpiadi invernali 2026 Dopo il Canada anche gli Stati Uniti svelano la squadra olimpica di hockey

Swisstxt

2.1.2026 - 15:18

KEY

Gli Stati Uniti – inseriti nel Gruppo C con Germania, Lettonia e Danimarca – hanno svelato il proprio roster per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nel quale spiccano le assenze di Robertson, Caufield e Fox.

Il trio in porta è composto da Hellebuyck, Oettinger e Swayman, in difesa gli otto convocati invece sono Faber, Hanifin, Hughes, Jones, McAvoy, Sanderson, Slavin e Werenski.

Il pacchetto offensivo è formato da Boldy, Connor, Eichel, Guentzel, Hughes, Keller, Larkin, Matthews, J.T. Miller, Nelson, Thompson, Trocheck e i fratelli Tkachuk.

Olimpiadi invernali 2026. Il Canada dirama i nomi della  nazionale di hockey, una squadra da sogno

Olimpiadi invernali 2026Il Canada dirama i nomi della  nazionale di hockey, una squadra da sogno

