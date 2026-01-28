Curtis Valk Imago

Il Lugano ha ingaggiato sino al termine della stagione Curtis Valk, attaccante canadese con passaporto pure kazako.

Il giocatore arriva dalla KHL, dove ha disputato gli ultimi tre campionati e mezzo con l’Avtomobilist Yekaterinburg.

I bianconeri così hanno esaurito le licenze straniere (10).

Il direttore sportivo Janick Steinmann desidera così offrire più opzioni al team di allenatori con il nuovo acquisto.

«Le sue qualità saranno utili in diverse situazioni di superiorità numerica e inferiorità numerica. Porta con sé l'esperienza maturata in molti campionati di alto livello e darà maggiore profondità alla nostra rosa».

NHL, AHL, KHL

Il 32enne tra il 2014 e il 2018 ha giocato una partita in NHL (coi Panthers), 161 (114 punti) in AHL e 61 (63) in ECHL.

La sua carriera è poi proseguita in KHL, dove con Barys Nur-Sultan di Astana e i russi ha totalizzato 418 partite (77 gol e 155 assist), partecipando a due Mondiali col Kazakistan.