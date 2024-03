Nicole Vallario KEY

Colin Muller ha diramato la selezione per i Mondiali femminili di Utica che si svolgeranno dal 3 al 14 aprile.

L’unica ticinese a far parte delle 25 prescelte, 10 delle quali vantano già più di 80 selezioni, è Nicole Vallario. La 22enne, di ruolo difensore, è attualmente impegnata in Nordamerica con la University of St.Thomas. Non sono invece state chiamate ragazze sotto contratto ad Ambrì e Lugano. Le elvetiche partiranno per gli Stati Uniti il 26 marzo per effettuare un campo di allenamento e due amichevoli. Inserite nel Gruppo A sono già sicure di giocare i quarti.

Swisstxt