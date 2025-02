Vallario freshfocus

Dopo quattro anni passati con l'Università di St.

Thomas, Nicole Vallario tornerà in Svizzera. La ticinese si è accordata per un anno con lo Zugo, rendendosi però nel contempo eleggibile per il draft del 2025. Se dovesse essere scelta la 23enne potrebbe liberarsi per andare a giocare in Nordamerica.