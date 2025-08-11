Ci sono anche le due ticinesi dello Zugo Elena Gaberell e Nicole Vallario tra le 23 selezionate da coach Colin Muller per il prossimo Women’s Euro Hockey Tour di Kloten.
Le ragazze rossocrociate, che si ritrovano così dopo il deludente Mondiale in Cechia, affronteranno la Svezia (28 agosto), la Cechia (29 agosto) e la Finlandia (30 agosto) in un appuntamento importante in vista delle Olimpiadi del 2026.
Nella squadra è pure stata inserita la nuova attaccante delle Ambrì Girls (arrivata quest'anno dallo Zugo) Lena-Marie Lutz.