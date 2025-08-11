  1. Clienti privati
A Kloten Vallario e Gaberell convocate per il Women’s Euro Hockey Tour

Swisstxt

11.8.2025 - 15:07

Vallario
Vallario

Ci sono anche le due ticinesi dello Zugo Elena Gaberell e Nicole Vallario tra le 23 selezionate da coach Colin Muller per il prossimo Women’s Euro Hockey Tour di Kloten.

SwissTXT

11.08.2025, 15:07

11.08.2025, 15:09

Le ragazze rossocrociate, che si ritrovano così dopo il deludente Mondiale in Cechia, affronteranno la Svezia (28 agosto), la Cechia (29 agosto) e la Finlandia (30 agosto) in un appuntamento importante in vista delle Olimpiadi del 2026.

Nella squadra è pure stata inserita la nuova attaccante delle Ambrì Girls (arrivata quest'anno dallo Zugo) Lena-Marie Lutz.

