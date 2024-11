Nicole Vallario Keystone

Euro Hockey Tour femminile.

Swisstxt

Nicole Vallario è stata nuovamente chiamata in Nazionale da coach Colin Muller per partecipare alla tappa finlandese dell’ Oltre alla ticinese, in forza alla University of St. Thomas (Minnesota), ritrova la maglia rossocrociata anche Alina Mueller, al rientro dopo un’operazione a un’anca. Il torneo si svolgerà a Tampere dall'11 al 15 dicembre.

