Joren van Pottelberghe Keystone

Il Lugano ha formato la coppia di portieri che difenderà la gabbia bianconera a partire dalla prossima stagione.

Al fianco di Niklas Schlegel ci sarà Joren van Pottelberghe, che ha firmato un contratto triennale.

Cresciuto nello Zugo, il 26enne ha proseguito la formazione in Svezia tra il 2013 e il 2016 per poi far ritorno in Svizzera dove ha vestito le maglie del Davos e, attualmente, del Bienne.

«Abbiamo informato Mikko Koskinen della nostra strategia e quindi non gli abbiamo offerto di prolungare. Continuerà ad avere un ruolo importante in questo campionato», ha spiegato Domenichelli.

Swisstxt