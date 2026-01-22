In vista della sfida di venerdì contro lo Zurigo che fa da preludio a un tour de force (quattro match settimana prossima), l'Ambrì ha di nuovo rimescolato i terzetti offensivi.
Si è allora vista all'opera la nuova «superlinea» tutta straniera formata da Tierney, Joly e DiDomenico.
Pestoni si è regolarmente allenato, ma potrebbe essere ancora utilizzato come 13o, con uno tra lui, Kostner e Grassi che dovrebbe essere escluso.
In sovrannumero tra gli stranieri ci sarà quasi certamente ancora Cajkovsky in difesa, visto anche il ritorno in difesa di Pezzullo.