Hockey L’Ambrì vara la linea tutta straniera e ritrova Pezzullo

Swisstxt

22.1.2026 - 14:33

Joly in azione
KEY

In vista della sfida di venerdì contro lo Zurigo che fa da preludio a un tour de force (quattro match settimana prossima), l'Ambrì ha di nuovo rimescolato i terzetti offensivi.

SwissTXT

22.01.2026, 14:33

22.01.2026, 14:43

Si è allora vista all'opera la nuova «superlinea» tutta straniera formata da Tierney, Joly e DiDomenico.

Pestoni si è regolarmente allenato, ma potrebbe essere ancora utilizzato come 13o, con uno tra lui, Kostner e Grassi che dovrebbe essere escluso.

In sovrannumero tra gli stranieri ci sarà quasi certamente ancora Cajkovsky in difesa, visto anche il ritorno in difesa di Pezzullo.

