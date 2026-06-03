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NHL La corsa alla Stanley Cup si è aperta con il botto: Vegas sbanca subito Carolina

Swisstxt

3.6.2026 - 08:48

Thomas Hertl
Thomas Hertl
Reuters

La corsa alla Stanley Cup si è aperta con il botto. In gara-1 della finale NHL i Vegas Golden Knights hanno piazzato subito il break andando a imporsi per 5-4 in rimonta in casa dei Carolina Hurricanes.

SwissTXT

03.06.2026, 08:48

03.06.2026, 08:50

I padroni di casa sono partiti fortissimo, sbloccando il risultato dopo appena 25 secondi dal primo ingaggio e trovando il raddoppio al 12'08", sempre con Ehlers.

Trascinata da Theodore e McNabb (3 punti a testa), Vegas ha però risalito la china, riuscendo a strappare il successo grazie al game-winning goal di Hertl a 3’34" dalla terza sirena.

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