La corsa alla Stanley Cup si è aperta con il botto. In gara-1 della finale NHL i Vegas Golden Knights hanno piazzato subito il break andando a imporsi per 5-4 in rimonta in casa dei Carolina Hurricanes.
I padroni di casa sono partiti fortissimo, sbloccando il risultato dopo appena 25 secondi dal primo ingaggio e trovando il raddoppio al 12'08", sempre con Ehlers.
Trascinata da Theodore e McNabb (3 punti a testa), Vegas ha però risalito la china, riuscendo a strappare il successo grazie al game-winning goal di Hertl a 3’34" dalla terza sirena.