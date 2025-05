La rete decisiva Keystone

In gara-2 di semifinale della Western Conference, i Golden Knights di Akira Schimd (in panchina) sono stati battuti dagli Oilers per 5-4.

Swisstxt

Decisiva la rete di Leon Draisaitl al 15'20" del supplementare, su splendido assist di Connor McDavid. Edmonton si è così portata avanti 2-0 nella serie.