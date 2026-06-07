I Vegas Golden Knights hanno conquistato gara-3 della finale per la Stanley Cup battendo i Carolina Hurricanes per 5-4 dopo due tempi supplementari e portandosi sul 2-1 nella serie.
La partita si è rivelata pazza: avanti addirittura per 4-0 nel secondo tempo in particolare grazie ad una tripletta del solito Marner, Vegas si è fatta clamorosamente riprendere interamente nel terzo periodo dopo il punto di Svechnikov al 58'18".
Con l’inerzia dalla loro parte, i Canes hanno incassato il gol di Theodore sul più bello, che ha messo fine al match al secondo overtime all’85'38".