Kevin Fiala è stato l'unico elvetico a uscire vittorioso dalla nottata NHL.

L'attaccante non è finito sul tabellino ma ha potuto gioire della 4a affermazione consecutiva dei suoi LA Kings, stavolta 3-2 contro Dallas. Roman Josi è invece stato l'unico a ottenere punti, firmando un assist, ma non è riuscito a evitare la sconfitta 3-2 dei suoi Predators sul ghiaccio di Toronto. Continuano infine le difficoltà per i Chicago Blackhawks di Philipp Kurashev, battuti 4-2 in casa dai Boston Bruins. Nessun sussulto per il centro, impiegato 12'14» con bilancio neutro.

