NHL Serata da sogno per il portiere elvetico dei Vegas Akira Schmid

Swisstxt

21.10.2025 - 09:25

Akira Schmid, portiere dei Vegas Golden Knights, mentre para un tiro dei Carolina Hurricanes
Akira Schmid, portiere dei Vegas Golden Knights, mentre para un tiro dei Carolina Hurricanes
KEYSTONE

Serata da sogno in NHL per il portiere elvetico dei Vegas Golden Knights Akira Schmid.

SwissTXT

21.10.2025, 09:25

21.10.2025, 09:34

Subentrato dopo appena 10' all'infortunato Adin Hill, il bernese è stato decisivo nella vittoria per 4-1 contro i Carolina Hurricanes.

L'elvetico, protagonista di ben 22 parate su 23 tiri rivolti verso la sua porta, si è meritato la prima stella dell'incontro, festeggiando al meglio la sua quarta presenza in campionato.

Quinto successo di fila per i Winnipeg Jets di Niederreiter. Il grigionese si è messo in mostra con un assist nel 2-1 finale contro i Calgary Flames, dando seguito al buon avvio di stagione.

