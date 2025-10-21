Serata da sogno in NHL per il portiere elvetico dei Vegas Golden Knights Akira Schmid.
Subentrato dopo appena 10' all'infortunato Adin Hill, il bernese è stato decisivo nella vittoria per 4-1 contro i Carolina Hurricanes.
L'elvetico, protagonista di ben 22 parate su 23 tiri rivolti verso la sua porta, si è meritato la prima stella dell'incontro, festeggiando al meglio la sua quarta presenza in campionato.
Quinto successo di fila per i Winnipeg Jets di Niederreiter. Il grigionese si è messo in mostra con un assist nel 2-1 finale contro i Calgary Flames, dando seguito al buon avvio di stagione.