NHL Tutti vincitori gli svizzeri impegnati della notte

Swisstxt

12.11.2025 - 08:46

Ritorno al gol per Niederreiter
Ritorno al gol per Niederreiter
KEY

Tutti gli svizzeri impegnati della notte di NHL hanno vinto le loro rispettive partite.

SwissTXT

12.11.2025, 08:46

12.11.2025, 08:58

A partire da Niederreiter e i Jets, trionfatori 5-3 sui Canucks in una partita che ha visto l’elvetico tornare al gol dopo 5 giornate di astinenza e fornire pure un assist.

Per l'ottava volta in stagiona Fiala ha inserito il proprio nome sul tabellino dei marcatori nel successo per 5-1 dei Kings sui Canadiens.

I Blues di Suter, autore di un assist, hanno invece superato 3-2 i Flames.

Seppur senza punti, hanno sorriso pure Bichsel (3-2 degli Stars sui Senators) e Kurashev (2-1 degli Sharks sui Wild).

