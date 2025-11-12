Ritorno al gol per Niederreiter KEY

Tutti gli svizzeri impegnati della notte di NHL hanno vinto le loro rispettive partite.

SwissTXT Swisstxt

A partire da Niederreiter e i Jets, trionfatori 5-3 sui Canucks in una partita che ha visto l’elvetico tornare al gol dopo 5 giornate di astinenza e fornire pure un assist.

Per l'ottava volta in stagiona Fiala ha inserito il proprio nome sul tabellino dei marcatori nel successo per 5-1 dei Kings sui Canadiens.

I Blues di Suter, autore di un assist, hanno invece superato 3-2 i Flames.

Seppur senza punti, hanno sorriso pure Bichsel (3-2 degli Stars sui Senators) e Kurashev (2-1 degli Sharks sui Wild).