  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il video con i saluti Ambrì, Virtanen operato: ecco quanto sarà assente

Swisstxt

12.4.2026 - 11:05

Jesse Virtanen.
Jesse Virtanen.
Ti-Press

L’infortunio subito in gara-2 dei playout contro l’Ajoie costringerà Jesse Virtanen a 4-5 mesi di stop.

SwissTXT

12.04.2026, 11:05

12.04.2026, 11:21

Terminata la stagione l’Ambrì ha infatti comunicato che il difensore finlandese è stato operato con successo e sarà quindi assente almeno fino a metà agosto.

La società biancoblù non ha specificato il tipo di infortunio, parlando solo di parte bassa del corpo, ma stando alle immagini dovrebbe trattarsi di un problema al ginocchio sinistro.

Resta ora da capire come si muoverà Weibel in sede di mercato straniero con Heed da molti dato sul piede di partenza e l’incertezza legata a Virtanen.

L'Hockey Club Ambrì Piotta ha pubblicato su Facebook un video con i saluti di Virtanen ai tifosi.

I più letti

La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Ecco perché i negoziati tra Iran e USA sono falliti e cosa succederà ora
Cesare Cremonini ai fan: «Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore»
È scontro tra Vaticano e Casa Bianca: «Papa Leone non andrà negli USA finché Trump sarà presidente»

Altre notizie

Hockey. Vittoria dei Nashville Predators sui Minnesota Wild, Josi torna sul ghiaccio

HockeyVittoria dei Nashville Predators sui Minnesota Wild, Josi torna sul ghiaccio

Hockey. Niente Nazionale per Paolo Duca, il successore di Lars Weibel è Patrick Von Gunten

HockeyNiente Nazionale per Paolo Duca, il successore di Lars Weibel è Patrick Von Gunten

Hockey. La semifinale dura pochi minuti per Fora, che si infortuna a un ginocchio

HockeyLa semifinale dura pochi minuti per Fora, che si infortuna a un ginocchio