Jesse Virtanen. Ti-Press

L’infortunio subito in gara-2 dei playout contro l’Ajoie costringerà Jesse Virtanen a 4-5 mesi di stop.

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Terminata la stagione l’Ambrì ha infatti comunicato che il difensore finlandese è stato operato con successo e sarà quindi assente almeno fino a metà agosto.

La società biancoblù non ha specificato il tipo di infortunio, parlando solo di parte bassa del corpo, ma stando alle immagini dovrebbe trattarsi di un problema al ginocchio sinistro.

Resta ora da capire come si muoverà Weibel in sede di mercato straniero con Heed da molti dato sul piede di partenza e l’incertezza legata a Virtanen.

L'Hockey Club Ambrì Piotta ha pubblicato su Facebook un video con i saluti di Virtanen ai tifosi.