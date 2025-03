Basilea-Visp freshfocus

Lo spareggio di promozione/retrocessione tra chi perde il playout di National League e il campione di Swiss League si farà.

Swisstxt

Sì, perché per la quarta volta della sua storia il Visp ha conquistato il titolo della lega cadetta. I vallesani, per cui ha giocato nella seconda parte di stagione anche Rocco Pezzullo, si sono imposti per 4-3 in gara-5 in casa del Basilea.