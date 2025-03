Uwe Krupp parla ai suoi giocatori KEYSTONE

Ora è ufficiale: Lugano e Ajoie dovranno disputare i playout.

La decisione è arrivata in seguito alla vittoria per 3-0 del Visp in gara-4 delle semifinali di Swiss League, con i vallesani che hanno già chiuso la serie e si sono proiettati in finale.

Unica squadra ancora in lizza per la promozione, la compagine di Heinz Ehlers si giocherà il tutto per tutto contro una tra Basilea e Olten e quindi le ultime due classificate di NL dovranno confrontarsi per decidere quale sarà l’eventuale sfidante.

Questa serie prenderà il via a partire da sabato prossimo.