L'Ambrì ha trovato il suo primo successo dopo la pausa per la Nazionale.

La squadra di Cereda ha espugnato il ghiaccio del Kloten per 6-5 ai rigori, dopo una partita ricca di emozioni. Giunti alla seconda pausa avanti 4-1, i biancoblù nel terzo tempo hanno subito la grande rimonta dei padroni di casa (4 gol in 14'), prima di reagire a 84» dalla terza sirena centrando il pareggio dopo aver tolto Fadani, schierato tra i pali nella trasferta zurighese. Per i leventinesi, ora a quota 41 punti in classifica, tutti i gol sono stati firmati dalla 1a linea formata da Kubalik (2), Maillet (2) e DiDomenico.