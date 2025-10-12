  1. Clienti privati
Hockey Vittoria sofferta del Lugano

Swisstxt

12.10.2025 - 16:27

Sgarbossa
Sgarbossa
KEY

Il Lugano ha colto un importante quanto sofferto successo in casa dell'Ajoie imponendosi per 2-1 a Porrentruy nonostante una prestazione tutt'altro che brillante.

SwissTXT

12.10.2025, 16:27

12.10.2025, 16:28

I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 19' in powerplay, rete a cui ha risposto Sgarbossa al 35'. I bianconeri hanno quindi trovato il gol partita in 4c5 al 54' grazie a Canonica, al secondo shorthander in stagione. I tre punti conquistati permettono alla squadra di Mitell di staccarsi dall'Ambrì, penultimo, mentre i giurassiani restano sul fondo della classifica con soli 5 punti in 14 partite.

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

