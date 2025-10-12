Sgarbossa KEY

Il Lugano ha colto un importante quanto sofferto successo in casa dell'Ajoie imponendosi per 2-1 a Porrentruy nonostante una prestazione tutt'altro che brillante.

SwissTXT Swisstxt

I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 19' in powerplay, rete a cui ha risposto Sgarbossa al 35'. I bianconeri hanno quindi trovato il gol partita in 4c5 al 54' grazie a Canonica, al secondo shorthander in stagione. I tre punti conquistati permettono alla squadra di Mitell di staccarsi dall'Ambrì, penultimo, mentre i giurassiani restano sul fondo della classifica con soli 5 punti in 14 partite.