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Hockey Vittorie per Zurigo e Ginevra

Swisstxt

6.4.2026 - 22:42

Zurigo-Davos
Zurigo-Davos
freshfocus

Reduce dalla sconfitta in gara-1 della semifinale, lo Zurigo era subito chiamato a riscattarsi per rimettere la serie in parità e così è stato.

SwissTXT

06.04.2026, 22:42

Alla Swiss Life Arena i padroni di casa si sono imposti sul Davos per 3-1: dopo il botta e risposta tra Balcers e Frehner ci hanno poi pensato Baltisberger e Rohrer a regalare il successo ai gialloblù. Ha riequilibrato la serie pure il Ginevra, impostosi per 7-3 alle Vernets. Avanti 4-0 dopo i primi 40', i ginevrini hanno subito la parziale rimonta degli ospiti, prima di trovare altri tre gol nell'arco di 4'10».

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