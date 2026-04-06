Zurigo-Davos freshfocus

Reduce dalla sconfitta in gara-1 della semifinale, lo Zurigo era subito chiamato a riscattarsi per rimettere la serie in parità e così è stato.

SwissTXT Swisstxt

Alla Swiss Life Arena i padroni di casa si sono imposti sul Davos per 3-1: dopo il botta e risposta tra Balcers e Frehner ci hanno poi pensato Baltisberger e Rohrer a regalare il successo ai gialloblù. Ha riequilibrato la serie pure il Ginevra, impostosi per 7-3 alle Vernets. Avanti 4-0 dopo i primi 40', i ginevrini hanno subito la parziale rimonta degli ospiti, prima di trovare altri tre gol nell'arco di 4'10».