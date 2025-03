Stesi i Bruins KEY

Sostenuti anche da Kevin Fiala, autore di un assist in una serata non particolarmente brillante visti i recenti standard, i Los Angeles Kings hanno colto il loro ottavo successo nelle ultime nove partite, battendo i Boston Bruins per 7-2.

Swisstxt

È stata una serata positiva per Philipp Kurashev: in sovrannumero dall’8 marzo, l’attaccante è tornato contribuendo con 2 assist nel 7-4 dei Chicago Blackhawks sui Philadelphia Flyers.

A segno è andato Nino Niederreiter, che mancava dal tabellino dallo scorso 5 febbraio. La sua rete non è bastata per evitare la sconfitta a Winnipeg.