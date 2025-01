Primi

Stanno andando sempre più in alto i Jets.

Swisstxt

La squadra di Winnipeg ha infatti infilato il quinto successo consecutivo infliggendo un netto 6-2 ai Boston Bruins e così facendo continua a guardare tutti dall’alto ad Ovest. Nino Niederreiter è finito a referto con un assist per la rete di Vladislav Namestnikov che ha aperto l’incontro. Decisamente meno fortunate le serate di Philipp Kurashev e di Kevin Fiala. Il primo ha chiuso con un -2 nel ko dei suoi Blackhawks per 3-2 con i Hurricanes, mentre il secondo non ha potuto nulla nel 3-0 con cui i Lightning hanno travolto i suoi Kings.