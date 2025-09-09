Il capitano Patrick Geering (ZSC) e i giocatori festeggiano con il trofeo di campione svizzero dopo la vittoria per 2:3 durante la quinta tappa della finale dei playoff del campionato svizzero di National League tra Lausanne HC e ZSC Lions allo stadio del ghiaccio Vauidoise arena di Losanna, Svizzera, giovedì 24 aprile 2025. KEYSTONE

Da questa sera, martedì, il disco tornerà a scivolare assiduamente sul ghiaccio in Svizzera! Nuovi allenatori, trasferimenti spettacolari e un pubblico sempre più numeroso alimentano l'attesa per una straordinaria stagione di National League. blue Sport vi offre una panoramica.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Hai fretta? blue News riassume per te La stagione 2025-2026 della National League inizia questa sera, martedì 9 settembre.

blue Sport vi offre una panoramica delle modalità, dei nuovi allenatori e dei nuovi giocatori importati. Mostra di più

La modalità

Nelle qualificazioni a 14 squadre si giocheranno quattro turni completi, il che significa che tutti i club giocheranno 52 partite.

Le prime sei squadre classificate al termine della stagione regolare accedono ai quarti di finale dei play-off (al meglio delle 7), mentre le squadre dal 7° al 10° posto disputano un cosiddetto «play-in».

La settima classificata giocherà contro l'ottava, e la vincente dell'andata e del ritorno passerà anch'essa ai play-off. La perdente del duello ha un'altra possibilità contro la vincente dell'accoppiamento 9°-10° posto.

Infine, le due squadre all'ultimo posto giocano gli spareggi di retrocessione (al meglio delle 7), mentre la perdente deve difendere il suo posto in National League nell'incontro di qualificazione contro il campione della Swiss League.

Per le squadre all'11° e al 12° posto, la stagione termina dopo le partite regolari.

Il ruolo dei favoriti

Come campioni in carica e vincitori della Champions Hockey League, gli ZSC Lions sono i favoriti. La squadra è stata cambiata solo in modo selettivo.

Sarà interessante vedere se Marco Bayer, alla sua prima stagione completa come capo allenatore nel massimo campionato svizzero, riuscirà a mantenere la squadra, che presenta numerosi giocatori di esperienza internazionale, sulla rotta giusta.

Con il terzo titolo consecutivo, la squadra zurighese raggiungerebbe un traguardo che solo l'HC Lugano (dal 1986 al 1988) e l'EHC Kloten hanno raggiunto in quasi 40 anni di playoff.

I rivali cantonali hanno addirittura trionfato per quattro volte di fila dal 1993 al 1996.

La concorrenza sembra essere pronta, soprattutto quella di Losanna. La squadra vodese ha recentemente dovuto ammettere la sconfitta contro i Lions per due volte nella finale dei play-off ed è affamata del primo titolo di campionato nella storia del club.

Anche il Friburgo-Gottéron punta al suo primo titolo. Ma pure lo Zugo, il Berna, il Davos e il Genève-Servette, campione del 2023, vogliono dire la loro nella corsa al titolo.

Tre club con un nuovo allenatore

Una ventata di aria fresca soffia al timone di Zugo, Friburgo e Lugano in questa stagione.

Il più noto dei tre nuovi allenatori è senza dubbio Roger Rönnberg. Lo svedese ha vinto due campionati e quattro Champions Hockey League con il Frölunda. Ora guiderà il Friburgo-Gottéron al suo tanto atteso primo titolo di campionato.

Il suo predecessore Lars Leuenberger, subentrato poco prima di Natale dopo un inizio di stagione turbolento e che ha condotto la squadra prima alla vittoria della Coppa Spengler e poi alle semifinali dei play-off, resterà nel club come assistente.

Il 1° turno martedì sera dalle 19.45 HC Ambri-Piotta vs. EHC Kloten

HC Davos vs. Lausanne HC

Friburgo-Gottéron vs. HC Lugano

Genève-Servette HC vs. HC Ajoie

SC Rapperswil-Jona Lakers vs. SCL Tigers

ZSC Lions vs. EHC Biel-Bienne

EV Zug vs. SC Bern Mostra di più

A Zugo c'è un cambio di ruolo opposto: Michael Liniger prende il posto di Dan Tangnes. Sotto l'allenatore campione del 2021 e del 2022, l'EVZ ha sempre raggiunto almeno le semifinali dei play-off in sette anni, fino alla deludente ultima stagione.

A Lugano, la dirigenza della squadra ha optato nuovamente per un nuovo inizio con la nomina dello svedese Tomas Mitell. Dall'ultimo scudetto del 2006 sotto la guida di Harold Kreis, sono stati 18 gli allenatori che si sono avvicendati alla guida del club ticinese.

La scorsa primavera, il Lugano è riuscito ad assicurarsi la sopravvivenza in campionato solo nello spareggio per la retrocessione contro l'Ajoie.

L'Ajoie e l'eterna lanterna rossa

Per la quarta volta consecutiva, la National League inizia la stagione con le stesse 14 squadre.

L'Ajoie spera di liberarsi finalmente del ruolo di eterna lanterna rossa. Dalla promozione del 2021, il club giurassiano si è sempre piazzato all'ultimo posto.

Il Kloten ha dimostrato che le cose possono cambiare. Gli zurighesi, che sono stati promossi nella massima divisione un anno dopo l'Ajoie e hanno completato l'aumento a 14 club, da allora si sono classificati al 9°, al 13° e più recentemente al 7° posto.

Nonostante questo sviluppo positivo, la squadra è stata riorganizzata in modo significativo per la nuova stagione. Oltre a una serie di giovani talenti dal grande potenziale, cinque nuovi stranieri si sono uniti alla squadra.

Questa cifra è superata solo dal Servette. La squadra ginevrina ha firmato sei nuovi giocatori d'importazione. Dopo la prima di campionato del 2023, hanno mancato i playoff per due volte di fila.

Potenza NHL in ogni parte del Paese

Mentre gli attaccanti Juho Lammikko e Vinzenz Rohrer, vincitori del campionato ZSC, hanno lasciato la Svizzera per la NHL, altri giocatori hanno fatto il percorso inverso.

Il Servette, ad esempio, potrà contare sul difensore ceco Jan Rutta, vincitore di due Stanley Cup. Il Lugano ha inoltre ingaggiato l'attaccante americano Zach Sanford, già vincitore del più ambito trofeo di squadra dell'hockey su ghiaccio.

Campioni svizzeri dal 2010 2010: SC Berna

2011: HC Davos

2012: ZSC Lions

2013: SC Berna

2014: ZSC Lions

2015: HC Davos

2016: SC Berna

2017: SC Berna

2018: ZSC Lions

2019: SC Berna

2021: EV Zug

2022: EV Zug

2023: Genève-Servette HC

2024: ZSC Lions

2025: ZSC Lions Mostra di più

Lo Zugo ha messo a segno un vero e proprio colpo di mercato con l'ingaggio di Tomas Tatar. Il 34enne slovacco ha giocato quasi 1.000 partite in 14 stagioni NHL, realizzando oltre 500 punti. Non va poi dimenticato che dall'Ambrì è arrivato il cecchino ceco Dominik Kubalik.

L'ingaggio di Austin Czarnik da parte del Losanna è stato probabilmente il trasferimento più sensazionale del campionato. Il capocannoniere dell'ultima campagna di qualificazione proviene dall'SC Bern.

Leggende in partenza

Con Damien Brunner (Bienne), Andres Ambühl e Marc Wieser (entrambi Davos), Joël Genazzi (Losanna), Arnaud Jacquemet (Servette) e Pascal Berger (SCL Tigers), diverse figure influenti dell'hockey su ghiaccio svizzero hanno appeso i pattini al chiodo questa primavera.

In particolare, il record internazionale Ambühl lascia un grande vuoto nell'HCD.

Dopo il ritiro del 41enne grigionese, Julien Sprunger è ora il giocatore più longevo della lega. L'ex internazionale, che compirà 40 anni a gennaio, non ha mai giocato per una squadra diversa dall'HC Fribourg-Gottéron in tutta la sua carriera.

Ha guidato i suoi colori come capitano dal 2014 e la scorsa stagione è riuscito a sollevare il suo primo trofeo con il suo club preferito vincendo la Coppa Spengler.

Ora rimane solo una domanda: Sprunger riuscirà a realizzare il sogno di vincere il suo primo titolo di campione prima della fine della sua carriera?

Boom di spettatori in corso

Nell'ultima campagna di qualificazione, 2,68 milioni di spettatori hanno affollato i 14 stadi della National League, più che mai. Questa volta il calendario prevede 16 turni completi, ciascuno con sette partite giocate in parallelo.

Inoltre, 23 partite si svolgeranno la domenica pomeriggio all'insegna del motto «Family Games».

L'obiettivo è quello di attirare bambini e famiglie allo stadio. Anche il successo della Nazionale, che di recente ha raggiunto due volte la finale della Coppa del Mondo, e l'imminente Coppa del Mondo in casa potrebbero alimentare il boom di spettatori.