Patrick von Gunten freshfocus

Sarà Patrick von Gunten il successore di Lars Weibel come direttore delle squadre nazionali di hockey, lo ha comunicato Swiss Ice Hockey.

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Secondo le voci in circolazione ormai da mesi tra i candidati c'era pure Paolo Duca, ma la scelta è infine ricaduta sul 41enne ex difensore di Kloten, Bienne e Frolunda. Con la maglia della Nazionale Von Gunten ha pure conquistato l'argento mondiale nel 2013. «Patrick è una persona che conosce l’hockey svizzero sotto più punti di vista. La sua esperienza darà i giusti impulsi per continuare a sviluppare il nostro sport», ha detto Urs Kessler.