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Hockey Von Gunten succederà a Weibel

Swisstxt

11.4.2026 - 11:36

Patrick von Gunten
Patrick von Gunten
freshfocus

Sarà Patrick von Gunten il successore di Lars Weibel come direttore delle squadre nazionali di hockey, lo ha comunicato Swiss Ice Hockey.

SwissTXT

11.04.2026, 11:36

11.04.2026, 11:39

Secondo le voci in circolazione ormai da mesi tra i candidati c'era pure Paolo Duca, ma la scelta è infine ricaduta sul 41enne ex difensore di Kloten, Bienne e Frolunda. Con la maglia della Nazionale Von Gunten ha pure conquistato l'argento mondiale nel 2013. «Patrick è una persona che conosce l’hockey svizzero sotto più punti di vista. La sua esperienza darà i giusti impulsi per continuare a sviluppare il nostro sport», ha detto Urs Kessler.

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