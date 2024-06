Vozenilek freshfocus

Lo Zugo ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni Daniel Vozenilek, fresco di titolo mondiale conquistato con la Cechia.

L’attaccante 28enne di 190cm per 97kg proviene dall’Ocelari Trinec, con qui ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato nazionale con un bottino di 57 punti (25 reti) in 71 partite. -Daniel Audette vestirà la maglia del Kloten per la prossima stagione. Arrivato a Losanna nel 2022, il 28enne attaccante canadese ha difeso i colori dell'Ajoie nello scorso campionato, collezionando 38 punti (13 gol) in 51 incontri.

