Ai saluti Key

Secondo il giornale svedese Expressen Lucas Wallmark dovrebbe lasciare Friborgo per sposare la causa del Bjoerkloeven, squadra che al momento si gioca la promozione nella massima lega di hockey in Svezia.

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Dario Trutmann è in procinto di tornare a Bienne dopo 12 stagioni in cui ha giocato per Ginevra, Losanna e Zurigo. Il difensore 33enne vestirà la maglia dei Seelaender per i prossimi 2 anni.

Ahti Oksanen ha prolungato di un'ulteriore annata il suo contratto con il Losanna. L'attaccante finlandese è reduce da un ottimo 2025-26 condito da 41 punti (12 gol) in 49 partite.