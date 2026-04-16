  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Lucas Wallmark di ritorno in Svezia

Swisstxt

16.4.2026 - 19:59

Ai saluti
Ai saluti
Key

Secondo il giornale svedese Expressen Lucas Wallmark dovrebbe lasciare Friborgo per sposare la causa del Bjoerkloeven, squadra che al momento si gioca la promozione nella massima lega di hockey in Svezia.

SwissTXT

16.04.2026, 19:59

16.04.2026, 20:07

Dario Trutmann è in procinto di tornare a Bienne dopo 12 stagioni in cui ha giocato per Ginevra, Losanna e Zurigo. Il difensore 33enne vestirà la maglia dei Seelaender per i prossimi 2 anni.

Ahti Oksanen ha prolungato di un'ulteriore annata il suo contratto con il Losanna. L'attaccante finlandese è reduce da un ottimo 2025-26 condito da 41 punti (12 gol) in 49 partite.

Hockey. Addio Formenton? Torna Emanuelsson? Ecco tutti i movimenti di mercato di Ambrì e Lugano

HockeyAddio Formenton? Torna Emanuelsson? Ecco tutti i movimenti di mercato di Ambrì e Lugano

I più letti

Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
Il principe Harry commuove l'InterEdge Summit: «Questo lavoro ha ucciso mia madre»

Video correlati

Celta – Friburgo 1:3

Celta – Friburgo 1:3

UEFA Europa League | Ritorno di finale di andata | Saison 25/26

16.04.2026

Bayern – Real Madrid 4:3

Bayern – Real Madrid 4:3

UEFA Champions League | Ritorno di finale di andata | Saison 25/26

15.04.2026

Arsenal – Sporting 0:0

Arsenal – Sporting 0:0

UEFA Champions League | Ritorno di finale di andata | Saison 25/26

15.04.2026

Celta – Friburgo 1:3

Celta – Friburgo 1:3

Bayern – Real Madrid 4:3

Bayern – Real Madrid 4:3

Arsenal – Sporting 0:0

Arsenal – Sporting 0:0

Più video

Altre notizie

Hockey. Nella prima amichevole dopo l'Era Fischer, Svizzera KO in Slovacchia

HockeyNella prima amichevole dopo l'Era Fischer, Svizzera KO in Slovacchia

Hockey. Linus Omark, che quest'anno ha giocato anche per il Lugano, annuncia il ritiro

HockeyLinus Omark, che quest'anno ha giocato anche per il Lugano, annuncia il ritiro

Il giornalista della SRF racconta. Patrick Fischer ha rifiutato di dimettersi. Ecco i retroscena del suo licenziamento

Il giornalista della SRF raccontaPatrick Fischer ha rifiutato di dimettersi. Ecco i retroscena del suo licenziamento