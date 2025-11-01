  1. Clienti privati
Hockey L'Ambrì supera il Bienne e chiude un weekend da 6 punti

Swisstxt

1.11.2025 - 22:03

Chris DiDomenico è tornato a segnare. 
KEYSTONE

L'Ambrì va alla pausa dedicata alle nazionali con preziossimi sei punti conquistati nel weekend.

01.11.2025, 22:03

Dopo il successo di venerdì a Porrentruy i biancoblù hanno infatti sconfitto anche il Bienne, piegato per 2-1 al termine di un incontro combattuto fino all'ultimo. A decidere l'incontro della Gottardo Arena è stata la rete di DiDomenico al 55', con il canadese che si è finalmente sbloccato.

In precedenza dopo un primo tempo senza sussulti erano stati gli ospiti a portarsi in vantaggio con Haas al 24', ma Buergler era riuscito a pareggiare i conti al 27'.

Video correlati

Real Madrid - Valencia 4-0

Real Madrid - Valencia 4-0

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Zurigo – Lausanne-Sport 1:2

Zurigo – Lausanne-Sport 1:2

Super League | 12° turno | stagione 25/26

01.11.2025

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Challenge League | 12° turno | stagione 25/26

01.11.2025

