Chris DiDomenico è tornato a segnare. KEYSTONE

L'Ambrì va alla pausa dedicata alle nazionali con preziossimi sei punti conquistati nel weekend.

SwissTXT Swisstxt

Dopo il successo di venerdì a Porrentruy i biancoblù hanno infatti sconfitto anche il Bienne, piegato per 2-1 al termine di un incontro combattuto fino all'ultimo. A decidere l'incontro della Gottardo Arena è stata la rete di DiDomenico al 55', con il canadese che si è finalmente sbloccato.

In precedenza dopo un primo tempo senza sussulti erano stati gli ospiti a portarsi in vantaggio con Haas al 24', ma Buergler era riuscito a pareggiare i conti al 27'.