Gaberell presente Selezione giovane per la tappa svedese del Women’s Euro Hockey Tour

Swisstxt

15.10.2025 - 12:03

Elena Gaberell
Elena Gaberell
Imago

Colin Muller ha deciso di optare per una selezione giovane per la tappa svedese del Women’s Euro Hockey Tour.

SwissTXT

15.10.2025, 12:03

15.10.2025, 12:06

Il selezionatore si affiderà solo all’esperienza di Shannon Sigrist, Stefanie Wetli e Lisa Rueedi, tutte e tre con oltre 140 presenze in rossocrociato, in una squadra dall’età media di poco superiore ai 21 anni.

Del roster farà parte anche Elena Gaberell, ma non l’altra terzina ticinese dello Zugo, Nicole Vallario. Presente anche la biancoblù Lena-Marie Lutz.

La Svizzera tra il 5 e l’8 novembre ad Aengelholm sfiderà la Finlandia, la Svezia e la Cechia.

