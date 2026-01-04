  1. Clienti privati
Hockey Lars Weibel sarà il nuovo direttore sportivo dell’Ambrì

4.1.2026 - 15:27

Lars Weibel
Sarà Lars Weibel il nuovo direttore sportivo dell’Ambrì.

04.01.2026, 15:32

Il 51enne, attualmente direttore delle squadre nazionali, entrerà in carica al più tardi formalmente dal 1° giugno 2026 prendendo il posto di Alessandro Benin.

Il suo compito sarà quello di guidare sia la prima squadra maschile che femminile, come si legge nel comunicato ufficiale emesso dal club.

Stando a quanto riportato dalla «Neuer Zuercher Zeitung», il successore di Weibel in federazione potrebbe provenire proprio dalla Leventina, e si tratterebbe di Paolo Duca, il quale farebbe così il percorso inverso.

