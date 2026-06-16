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Hockey Weibel,"HCAP società di valori»

Swisstxt

16.6.2026 - 19:12

Lars Weibel
Lars Weibel
KEY

. Lars Weibel si è presentato con queste parole qualche giorno dopo il suo insediamento come DS dell'HCAP.

SwissTXT

16.06.2026, 19:12

«Il DNA biancoblù è importante, scegliere l’Ambrì è una decisione: vogliamo giocatori che lottano e che lavorano duro» «Tapola? Oltre ad essere un allenatore che ama lavorare con i giovani, possiede l’esperienza necessaria ed ha già dimostrato di essere un vincente. E' un aspetto centrale, perché se hai un allenatore che sa come si vince, diventa più facile essere seguito», ha detto. «Sto conoscendo la società, la squadra e i collaboratori. Questa realtà vive di valori come nessun’altra».

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