«Il DNA biancoblù è importante, scegliere l’Ambrì è una decisione: vogliamo giocatori che lottano e che lavorano duro».

«Tapola? Oltre ad essere un allenatore che ama lavorare con i giovani, possiede l’esperienza necessaria ed ha già dimostrato di essere un vincente. E' un aspetto centrale, perché se hai un allenatore che sa come si vince, diventa più facile seguirlo», ha detto.

«Sto conoscendo la società, la squadra e i collaboratori. Questa realtà vive di valori come nessun’altra».