Lars Weibel
Ti-Press
L'Ambrì ha voluto replicare alla bomba di mercato sganciata dal Blick, secondo cui il Losanna avrebbe messo gli occhi su Manix Landry e Miler Mueller.
«Abbiamo letto quanto riportato dai media – ha esordito il DS Lars Weibel – i due giocatori attualmente sono sotto contratto con l’Hockey Club Ambrì-Piotta per la stagione 2026-27».
«Continueremo a investire nello sviluppo dei giovani e a costruire il nostro progetto secondo una visione a lungo termine, consapevoli del fatto che tutti i nostri giovani giocatori talentuosi susciteranno inevitabilmente interesse da parte di altre squadre».