Winnipeg è sempre più in vetta alla NHL.

I Jets di Nino Niederreiter si sono imposti nel big match della Western Conference Contro i Dallas Stars per 4-1 e hanno ora 10 punti di vantaggio sui rivali a una quindicina di match dalla fine della regular season.

L'elvetico non ha messo a segno nessun punto nei 17' passati in pista, mentre dall'altra parte Lian Bichsel non ha giocato perché malato.

Sempre fuori pure Roman Josi, che non ha potuto aiutare Nashville nel ko per 2-1 con Anaheim.

Nella notte infine Leon Draisaitl è diventato il secondo giocatore in stagione a raggiungere quota 100 punti.