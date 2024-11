Wohlwend Imago

Un paio di settimane senza squadra possono bastare.

Swisstxt

Silurato lo scorso 21 ottobre dall’Ajoie, Christian Wohlwend ha già trovato un nuovo incarico: il coach 47enne è infatti stato scelto dall’Olten per sostituire Gary Sheehan. L’ambizioso club solettese, solo ottavo in Swiss League (19 punti in 17 partite), spera di rilanciarsi sotto la guida dell’ex allenatore di Lugano, Davos e Svizzera U20.

Swisstxt