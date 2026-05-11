  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Doppia conferma ad Ambrì: rinnova Zaccheo Dotti, resta anche Muggli

Swisstxt

11.5.2026 - 11:24

Zaccheo Dotti resta.
Zaccheo Dotti resta.
Keystone

L'Ambrì-Piotta punta sulla continuità. Il club biancoblù ha prolungato di due stagioni il contratto di Zaccheo Dotti e ha inoltre esercitato l'opzione per trattenere Tim Muggli anche nel prossimo campionato.

SwissTXT

11.05.2026, 11:24

11.05.2026, 11:51

L'Ambrì ha annunciato di aver rinnovato di ulteriori due anni il contratto con Zaccheo Dotti, che sarebbe giunto a scadenza al termine del prossimo campionato.

Cresciuto nel settore giovanile biancoblù, il classe '94 - dopo due parentesi agli allora Ticino Rockets e all'Ajoie - veste la maglia leventinese dal 2020, con cui è sceso in pista 277 volte.

L'HCAP ha pure comunicato di aver attivato la clausola nel contratto di Tim Muggli per il prolungamento dell’accordo di un ulteriore anno. L'attaccante 23enne ha passato la maggior pare della scorsa stagione in forza al Visp.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Blitz in un allevamento abusivo, sequestrati 40 cani che vivevano tra la sporcizia e con malattie
L’SMS del pacco bloccato, poi la chiamata della «banca»: una nuova truffa ti svuota il conto
«The Line», la futura città lineare da 170 km si ridimensiona: ecco cosa sta succedendo
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale

Video correlati

Barcelona – Real Madrid 2-0

Barcelona – Real Madrid 2-0

LALIGA | 35ème journée | Saison 25/26

10.05.2026

Sion – Thun 2:0

Sion – Thun 2:0

Super League | 36° turno | stagione 25/26

10.05.2026

YB – Basilea 3:0

YB – Basilea 3:0

Super League | 36° turno | stagione 25/26

10.05.2026

Barcelona – Real Madrid 2-0

Barcelona – Real Madrid 2-0

Sion – Thun 2:0

Sion – Thun 2:0

YB – Basilea 3:0

YB – Basilea 3:0

Più video

Altre notizie

Hockey. L'Ilves Tampere completa la Coppa Spengler 2026

HockeyL'Ilves Tampere completa la Coppa Spengler 2026

Hockey. Luca Fazzini rinnova con l'HCL fino alla stagione 2031-32

HockeyLuca Fazzini rinnova con l'HCL fino alla stagione 2031-32

Verso i Mondiali. Ottimi segnali per Cadieux, la Svizzera strapazza la Cechia

Verso i MondialiOttimi segnali per Cadieux, la Svizzera strapazza la Cechia