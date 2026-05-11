Zaccheo Dotti resta. Keystone

L'Ambrì-Piotta punta sulla continuità. Il club biancoblù ha prolungato di due stagioni il contratto di Zaccheo Dotti e ha inoltre esercitato l'opzione per trattenere Tim Muggli anche nel prossimo campionato.

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L'Ambrì ha annunciato di aver rinnovato di ulteriori due anni il contratto con Zaccheo Dotti, che sarebbe giunto a scadenza al termine del prossimo campionato.

Cresciuto nel settore giovanile biancoblù, il classe '94 - dopo due parentesi agli allora Ticino Rockets e all'Ajoie - veste la maglia leventinese dal 2020, con cui è sceso in pista 277 volte.

L'HCAP ha pure comunicato di aver attivato la clausola nel contratto di Tim Muggli per il prolungamento dell’accordo di un ulteriore anno. L'attaccante 23enne ha passato la maggior pare della scorsa stagione in forza al Visp.