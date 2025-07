Aebischer freshfocus

Sono 34 i giocatori chiamati da Patrick Fischer per partecipare al Prospect Camp 2025 della Svizzera, in programma dal 20 al 24 luglio a Davos.

Swisstxt

Tra loro ci sono tre bianconeri e un biancoblù: i ticinesi Brian Zanetti e Lorenzo Canonica oltre a David Aebischer per il Lugano, Miles Mueller come unico rappresentante dell'Ambrì.

L'allenatore ha commentato così la selezione: «Teniamo d'occhio i talenti più importanti dell'hockey svizzero e vogliamo promuovere in modo mirato il loro sviluppo. Ognuno avrà l'occasione di mettersi in mostra in vista delle Olimpiadi e dei Mondiali casalinghi».