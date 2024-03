Esulta Dario Simion, a sinistra, assieme a Fabrice Herzog. Amarezza per Patrik Nemeth e compagni. KEYSTONE

Gara-7 promuove Zugo e il Losanna, la stagione di Berna e Davos si è quindi chiusa.

SwissTxt / pab Paolo Beretta

Tenendo fede alle gerarchie delineatesi nella stagione regolare, saranno le prime quattro della classifica, cioè Zurigo, Friborgo, Losanna e Zugo, a ritrovarsi nelle semifinali dei playoff, al via lunedì in contemporanea.

Così ha decretato gara-7 degli ultimi due quarti, definendo incroci davvero interessanti.

Ad iniziare da quello fra Lions e Tori, in una gustosa riedizione della rocambolesca finale 2021-22. Sospinti dai gol di Simion (al quinto timbro nella postseason), Herzog e Wingerli, gli uomini di Tangnes hanno infranto sul più bello il sogno del Berna, eliminato in virtù del 3-0 maturato alla Bossard Arena.

Un derby romando spettacolare?

Non meno spettacolare si preannuncia il derby romando.

Con l’acqua alla gola dopo il quinto atto, i losannesi sono riusciti a non affogare, e grazie al secondo successo consecutivo - un altro 3-0, su cui hanno messo la firma Fuchs, Heldner e Raffl- si sono infine sbarazzati del Davos tra le calde mura amiche.

Per Genazzi e soci, l’unica nota stonata della serata è relativa all’infortunio di Suomela, finito in ospedale con diverse fratture al volto in seguito ad una violenta carica di Jung.