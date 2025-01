Il ticinese si è infortunato il 2 gennaio KEY

E' emergenza in retrovia per lo Zugo, che dovrà fare a meno dei suoi difensori Elia Riva e Livio Stadler per diverse settimane.

Il ticinese si è infortunato alla parte superiore del corpo nella partita persa con il Rapperswil il 2 gennaio, mentre il 26enne di Steinhausen si è fatto male a una mano e a un braccio prima di Natale e ha dovuto sottoporsi a un’operazione.