Per la prima volta dal 2018 lo Zurigo ha superato lo scoglio degli ottavi di finale della Champions Hockey League.

I Lions hanno umiliato per 7-1 gli Straubing Tigers dopo il successo per 4-2 colto in Germania. A far felici i soli 3’224 spettatori della Swiss Life Arena sono stati in particolare Malgin e Lammikko, autori di una doppietta.

Il Friborgo non è invece riuscito a ribaltare la situazione contro i Växjö Lakers, che si sono presi la qualificazione grazie ad un pareggio per 3-3 alla BCF Arena. A pesare, dunque, è stato l'1-0 dell'andata.

