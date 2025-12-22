Zwerger Ti-Press

Quella in corso sarà l’ultima stagione di Dominic Zwerger con la maglia dell’Ambrì.

SwissTXT Swisstxt

Il 29enne austriaco con licenza svizzera ha infatti firmato un quadriennale con il Bienne, come annunciato dai Seelaender.

«Il Bienne è convinto di aver ingaggiato un giocatore che porterà maggior qualità offensiva e che assumerà un ruolo importante all’interno della squadra grazie alla sua costanza e alla sua professionalità», si legge.

L'attaccante sta disputando il suo nono campionato in biancoblù e ha sin qui collezionato 268 punti (93 gol) in 438 presenze in National League.