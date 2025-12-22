  1. Clienti privati
National League Ora è ufficiale, Zwerger lascerà l'Ambrì. Ecco dove andrà

Swisstxt

22.12.2025 - 11:56

Zwerger
Zwerger
Ti-Press

Quella in corso sarà l’ultima stagione di Dominic Zwerger con la maglia dell’Ambrì.

SwissTXT

22.12.2025, 11:56

22.12.2025, 12:03

Il 29enne austriaco con licenza svizzera ha infatti firmato un quadriennale con il Bienne, come annunciato dai Seelaender.

«Il Bienne è convinto di aver ingaggiato un giocatore che porterà maggior qualità offensiva e che assumerà un ruolo importante all’interno della squadra grazie alla sua costanza e alla sua professionalità», si legge.

L'attaccante sta disputando il suo nono campionato in biancoblù e ha sin qui collezionato 268 punti (93 gol) in 438 presenze in National League.

