Anche nel secondo appuntamento del Big Air per gli atleti del freestyle la Svizzera è andata a podio: merito di Sarah Hoefflin che si è piazzata 2a alle spalle della francese Tess Ledeux a Pechino.

Mathilde Gremaud, che nel primo appuntamento stagionale aveva vinto nei Grigioni, ha chiuso al 4o posto. In campo maschile Andri Ragettli (5o) e Kim Gubser (7o) nel primo successo in carriera del norvegese Tormod Frostad. -A Mylin, in Cina, Julie Zogg ha chiuso al 3o rango lo slalom parallelo di snowboard vinto dall’austriaca Sabine Payer, che l’aveva eliminata in semifinale. L’elvetica nella finalina ha battuto la star ceca Ester Ledecka.

