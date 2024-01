KEY

Sarah Hoefflin ha conquistato il terzo posto nella prima prova femminile di Knuckle Huck agli X-Games di Aspen.

La 33enne ginevrina è stata battuta solamente dalla canadese Olivia Asselin e dalla statunitense Rell Harwood. Ha mancato invece il podio Andri Ragettli che, nonostante sia stato a lungo in testa alla prova di slopestyle, si è piazzato solamente al 5o posto. Prestazione sottotono anche per Mathilde Gremaud nel Big Air. La friborghese ha sbagliato tre dei suoi quattro salti ed ha terminato la prova in 6a posizione, ben dietro la vincitrice di giornata Tess Ledeux.

Swisstxt