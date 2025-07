L'era di Christian Horner alla Red Bull è finita. KEYSTONE

Christian Horner ha lasciato Red Bull dopo vent'anni alla guida con un discorso carico di emozione, definendo la sua uscita «uno shock» e la sua esperienza come «il più grande privilegio della sua vita».

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Christian Horner è stato informato martedì sera del suo licenziamento immediato da team principal Red Bull e ha salutato il team con un discorso toccante il giorno seguente.

Durante i saluti, il britannico ha espresso gratitudine per i 20 anni alla guida del team, dichiarando che è stata l'esperienza più significativa della sua vita professionale.

Le tensioni interne, le accuse di comportamenti inappropriati e la possibile uscita di Verstappen hanno spinto i vertici Red Bull a sostituirlo con Laurent Mekies, ex Racing Bulls. Mostra di più

La sua uscita immediata dal team del campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, la Red Bull, è stata per l'ormai ex team principal Christian Horner «uno shock».

Lo ha dichiarato lo stesso 51enne nel suo discorso d'addio presso la sede della scuderia a Milton Keynes, come riportato in parte dall'emittente britannica «Sky Sports».

Il media inglese ha avuto accesso a un filmato di due minuti girato con il cellulare.

Secondo il video, Horner, che stava lottando contro le lacrime alla fine del discorso, era già stato informato martedì sera della perdita del posto di lavoro e mercoledì mattina ha salutato i dipendenti di persona.

An emotional Christian Horner says goodbye to the Red Bull staff. pic.twitter.com/XDtJbjtHGE — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 9, 2025

Horner: «Il più grande privilegio della mia vita»

«Rimarrò in azienda, ma dal punto di vista operativo il testimone passerà di mano. E naturalmente questo è stato uno shock per me», ha detto Horner nella sede del team.

Tuttavia, sembra improbabile che continui a lavorare per la Red Bull. Il suo contratto come team principal dura fino al 2030 e diversi media sostengono che siano in corso trattative per una risoluzione.

«Voglio semplicemente ringraziare ogni singolo membro della squadra che ha dato tanto negli ultimi 20 anni e mezzo in cui sono stato qui», ha detto Horner al microfono.

«Da due edifici abbandonati, abbiamo iniziato a costruire quella che è diventata una forza trainante della Formula 1. Essere parte di questa squadra è stata la cosa più bella che abbia mai fatto, è stato il più grande privilegio della mia vita».

Il personale ha applaudito quando la sua voce si è rotta nel finale del discorso.

Il capo della squadra lascia «con il cuore pesante»

Horner si è poi rivolto ai tifosi per la prima volta su Instagram.

«È stato un onore far parte di questa incredibile era dei motori. Me ne vado con grande orgoglio per i risultati raggiunti», ha scritto il britannico, aggiungendo: «È con il cuore pesante che oggi dico addio alla squadra che ho tanto amato».

Una vicenda di comportamenti inappropriati, la crisi sportiva in corso da mesi e l'imminente perdita del campione del mondo Verstappen hanno fornito ai capi della Red Bull gli argomenti per licenziare il team principal, in carica da 20 anni.

Horner ha così perso anche la lunga lotta di potere all'interno della squadra che aveva contribuito a rendere così vincente.

Il management ha promosso come suo successore Laurent Mekies (48), ex team principal della piccola scuderia sorella Racing Bulls.