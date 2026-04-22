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NBA Houston sotto 2-0 nella serie contro i Lakers

Swisstxt

22.4.2026 - 09:08

Clint Capela
Clint Capela
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Due partite e due sconfitte per Houston al cospetto dei Lakers di LeBron, ancora capace a 41 anni di trascinare i suoi mettendo a referto 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. I californiani si sono imposti 101-94.

SwissTXT

22.04.2026, 09:08

22.04.2026, 09:11

Tra i Rockets si è rivisto Kevin Durant dopo l'infortunio a un ginocchio, mentre Clint Capela è sceso sul parquet per poco più di 4 minuti e ha chiuso con due rimbalzi a referto.

San Antonio ha perso gara-2 contro Portland, ma soprattutto ha dovuto fare a meno di Wembanyama per buona parte del match. Il francese ha rimediato una commozione cerebrale.

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