Clint Capela KEY

Due partite e due sconfitte per Houston al cospetto dei Lakers di LeBron, ancora capace a 41 anni di trascinare i suoi mettendo a referto 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. I californiani si sono imposti 101-94.

SwissTXT Swisstxt

Tra i Rockets si è rivisto Kevin Durant dopo l'infortunio a un ginocchio, mentre Clint Capela è sceso sul parquet per poco più di 4 minuti e ha chiuso con due rimbalzi a referto.

San Antonio ha perso gara-2 contro Portland, ma soprattutto ha dovuto fare a meno di Wembanyama per buona parte del match. Il francese ha rimediato una commozione cerebrale.