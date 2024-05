Beach volley: appena un mese dopo aver vinto il primo Elite 16 in Messico, Tanja Hueberli e Nina Brunner non sono riuscite a ripetersi in Portogallo.

Impegnate sulla sabbia di Espinho contro le statunitensi Kristen Nuss e Taryn Kloth, in finale si sono dovute inginocchiare al terzo set con il punteggio di 17-21 28-26 15-10.

