Marcel Hug e Catherine Debrunner non hanno avuto rivali nella gara su carrozzina della Maratona di Londra, vinta da entrambi in solitaria.

Il 39enne ha festeggiato il suo 7o successo nella capitale inglese, il 5o consecutivo. La 30enne ha vinto per la 3a volta sul tracciato londinese. Da sottolineare anche il terzo posto di Manuela Schaer, a quasi 7’ dalla connazionale. Nella gara élite Tigst Assefa ha migliorato il record del mondo in una corsa esclusivamente femminile con il crono di 2h15'50». In campo maschile si è imposto il keniano Sabastian Sawe.