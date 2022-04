Hug premiato per la 2a volta

Grande onore per Marcel Hug, premiato per la seconda volta con il Laureus Sports Award dopo il premio del 2018.

Il 36enne rossocrociato nello scorso anno ha conquistato quattro ori alle Paralimpiadi e vinto le maratone di Berlino, New York e Boston. Il campione del mondo di F1 Max Verstappen, la sprinter giamaicana Elaine Thompson-Herath e l'Italia campione d'Europa nel calcio sono stati scelti come sportivi e squadra del 2021. Riconoscimenti anche a Tom Brady per la carriera, a Robert Lewandowski per «traguardi eccezionali» e Valentino Rossi come icona.

Swisstxt