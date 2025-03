I Boston Celtics hanno vinto 18 volte il titolo, l'ultima nel 2024, facendone il club più decorato della massima lega americana di basket. KEYSTONE

L'imprenditore statunitense William Chisholm guida un gruppo che ha concordato l'acquisto dei Boston Celtics per una cifra record di 6,1 miliardi di dollari, l'equivalente di 5,4 miliardi di franchi.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Un gruppo guidato dall'imprenditore americano William Chisholm acquisterà la storica squadra di basket dei Boston Celtics per una cifra record di 6,1 miliardi (circa 5,4 miliardi di franchi).

SI tratta del prezzo più alto mai pagato per una franchigia sportiva nordamericana.

«Crescendo nel North Shore e frequentando il college nel New England, sono stato un fan sfegatato dei Celtics per tutta la vita», ha dichiarato il futuro nuovo proprietario. Mostra di più

Secondo quanto riportato dalla «BBC», un gruppo guidato dall'imprenditore americano William Chisholm ha raggiunto un accordo per l'acquisto della storica squadra di basket dei Boston Celtics per una cifra record di 6,1 miliardi (circa 5,4 miliardi di franchi).

Questa somma rappresenta il prezzo più alto mai pagato per una franchigia sportiva nordamericana, superando l'acquisto dei Washington Commanders della NFL per 6 miliardi di dollari nel 2023.

Ha inoltre superato la vendita di un'altra squadra di NBA, i Phoenix Suns, che furono comperati per 4 miliardi nel 2022.

L'anno scorso, Forbes ha classificato i Celtics – di proprietà della famiglia Grousbeck e del partner Steve Pagliuca – come la quarta squadra NBA più preziosa con un valore di 6 miliardi di dollari, mentre i Golden State Warriors erano al primo posto con un valore stimato di 8,8 miliardi (circa 7,8 miliardi di franchi).

Facendo un paragone con altri sport e altri continenti, per esempio, sempre Forbes ha stimato il valore del Real Madrid a 6,6 miliardi di dollari.

Spostandosi sull'hockey, invece, il club di NHL con più valore secondo Forbes è i Toronto Maple Leafs (2,8 miliardi di dollari). Il club indiano di cricket con più valore è invece il Chennai Super Kings, valutato 122 milioni di dollari.

L'acquirente, un fan di lunga data

Chisholm, co-fondatore e managing partner della società di private equity californiana Symphony Technology Group, è originario dell'area di Boston ed è un fan accanito dei Celtics, che hanno vinto il loro 18mo campionato NBA l'anno scorso battendo i Dallas Mavericks.

«Crescendo nel North Shore e frequentando il college nel New England sono stato un fan sfegatato dei Celtics per tutta la vita», ha dichiarato. «Capisco quanto siano importanti i Celtics per la città di Boston, il ruolo che la squadra gioca nella comunità è diverso da qualsiasi altra città del paese».

«Capisco anche che c'è una responsabilità come leader dell'organizzazione verso il popolo di Boston, e sono pronto per questa sfida», ha aggiunto il magnate.

Wyc Grousbeck e l'attuale gruppo di proprietà acquistarono il club di NBA per 360 milioni nel 2002.

Grousbeck continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e governatore fino alla fine della stagione 2027-28, prima che Chisholm prenda il controllo delle operazioni della squadra.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.