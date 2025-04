Un ciclista si intromette nella gara. Eurosport

Nella gara femminile Liegi - Bastogne - Liegi, un corridore dilettante si trova improvvisamente in testa. I commentatori di Eurosport sono sbalorditi e fanno capire chiaramente cosa pensano.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella gara femminile Liegi - Bastogne - Liegi, a circa 30 chilometri dall'arrivo si verifica una scena curiosa.

Improvvisamente, un uomo prende parte alla corsa.

I commentatori di Eurosport chiariscono che un'azione del genere è assolutamente irrispettosa. Mostra di più

Antonia Niedermaier e Pauliena Rooijakkers sono in testa a 30 chilometri dall'arrivo, ma improvvisamente arriva un terzo corridore.

Come è possibile?

Un ciclista dilettante che aspettava a lato del percorso si intromette nella gara e affianca le atlete.

I commentatori di «Eurosport» non riescono a crederci. «Non è possibile. È così irrispettoso, è un comportamento che non si addice a questo sport», chiarisce Christian Lichtenberg.

Dopotutto, lo spavento è presto superato, poiché l'ospite indesiderato viene rapidamente allontanato dalla scena.

L'infuriato commentatore rivolge poi qualche parola di categorizzazione a tutte le «antilopi dilettanti»: «Quello che fanno le donne in questa gara è tranquillamente di livello continentale. Non bisogna pensare, da spacconi, di poter stare al loro passo. Queste ragazze sono in gara da 120 chilometri, e lui si mette a pedalare con loro per tre minuti...».

Il collega commentatore di Liechtenberg, Gerhard Leinauer, aggiunge solo una frase: «Ecco perché non commenteremo ulteriormente. Per principio».