I Grizzlies vincono lo Swiss Bowl

Football americano: i Grizzlies di Berna si sono aggiudicati la 36a edizione dello Swiss Bowl.

Nella finalissima di Grenchen la squadra della capitale ha battuto 26-22 in rimonta i Calanda Broncos, che vedono così interrotta la loro striscia di 4 successi consecutivi MTB:Camille Balanche è salita sul podio per la quinta volta in altrettante gare di downhill valide per la Coppa del Mondo. In Andorra la neocastellana si è piazzata terza alle spalle dell'austriaca valentina Hoell e della tedesca Nina Hoffmann, consolidando la leadership in classifica generale.

